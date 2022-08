Vaiolo scimmie, India conferma primo morto (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le autorità Indiane hanno confermato oggi il primo morto nel Paese a causa del Vaiolo delle scimmie, precisando che si tratta di un uomo deceduto sabato scorso dopo essere tornato da un viaggio negli Emirati Arabi Uniti. La ministra della Sanità dello Stato del Kerala, Veena George, ha segnalato che l’uomo, un ventiduenne residente a Thrissur, è morto in un ospedale privato della città alcuni giorni dopo essere rientrato dal Golfo, secondo quanto raccolto dal quotidiano The Indian Express. La ministra ha sottolineato che i test realizzati negli Emirati hanno dimostrato la positività del ragazzo al Vaiolo delle scimmie e ha aggiunto che “i familiari hanno consegnato i risultati sabato”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le autoritàne hannoto oggi ilnel Paese a causa deldelle, precisando che si tratta di un uomo deceduto sabato scorso dopo essere tornato da un viaggio negli Emirati Arabi Uniti. La ministra della Sanità dello Stato del Kerala, Veena George, ha segnalato che l’uomo, un ventiduenne residente a Thrissur, èin un ospedale privato della città alcuni giorni dopo essere rientrato dal Golfo, secondo quanto raccolto dal quotidiano Then Express. La ministra ha sottolineato che i test realizzati negli Emirati hanno dimostrato la positività del ragazzo aldellee ha aggiunto che “i familiari hanno consegnato i risultati sabato”. ...

