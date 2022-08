Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 17:10 (Di lunedì 1 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Alfieri apertura l’occupazione che torna a livelli record in Italia lo comunica l’Istat a giugno 2022 Dopo il calo registrato a maggior numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti superando nuovamente il 23 milioni rispetto a giugno 2021 incremento di oltre 400 mila occupati è determinato dai dipendenti che a giugno ammontano a 18 milioni 100.000 il valore più alto del 1977 primo anno della serie storica PIL e tasso di occupazione sale al 60,1% valori record del 1977 quello di disoccupazione stabile virgola 1% il tasso di inattività scende al 34,5% la cronaca convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo l’operaio di 32 anni che venerdì scorsoha pestato a morte l’ambulante nigeriana Alickaj strada ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Alfieri apertura l’occupazione che torna a livelli record in Italia lo comunica l’Istat a giugnoDopo il calo registrato a maggior numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti superando nuovamente il 23 milioni rispetto a giugno 2021 incremento di oltre 400 mila occupati è determinato dai dipendenti che a giugno ammontano a 18 milioni 100.000 il valore più alto del 1977 primo anno della serie storica PIL e tasso di occupazione sale al 60,1% valori record del 1977 quello di disoccupazione stabile virgola 1% il tasso di inattività scende al 34,5% la cronaca convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo l’operaio di 32 anni che venerdì scorsoha pestato a morte l’ambulante nigeriana Alickaj strada ...

