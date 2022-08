Traffico Roma del 01-08-2022 ore 11:30 (Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverde Roma da Simona cercare una buona giornata ben trovati all’ascolto incidente code sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo di via Fiorentini e la tangenziale est sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna all’altezza di Ciampino ripercussioni con Traffico intenso e code dallo svincolo di Tor Bella Monaca mattina di disagi sulla via Ardeatina e sulla via Appia la causa lavori e riduzione di carreggiata incoronamento di altri lavori sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna Colombo Fiumicino e rallentamenti oggi modifiche per il tram a 14 per lavori sulla via Prenestina la linea qua ci segue il percorso della trama 5 queste le principali notizie dettagli nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverdeda Simona cercare una buona giornata ben trovati all’ascolto incidente code sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo di via Fiorentini e la tangenziale est sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata interna all’altezza di Ciampino ripercussioni conintenso e code dallo svincolo di Tor Bella Monaca mattina di disagi sulla via Ardeatina e sulla via Appia la causa lavori e riduzione di carreggiata incoronamento di altri lavori sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna Colombo Fiumicino e rallentamenti oggi modifiche per il tram a 14 per lavori sulla via Prenestina la linea qua ci segue il percorso della trama 5 queste le principali notizie dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Ardeatina ????Code a tratti altezza via delle Cornacchiole #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 11:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 11:14 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - romamobilita : Traffico intenso: via Ardeatina (tra via di Tor Pagnotta-Roma e Raccordo); via Nomentana (tra Poggio Fiorito e Romitorio) - VAIstradeanas : 11:08 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -