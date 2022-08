ANSA_Motori : Immatricolazioni auto: -0,8% in Italia a luglio. Nei sette mesi flessione del 20,3%, Stellantis -3,6% #ANSAmotori -

Tiscali Notizie

in calo del 3,6% a 38.387 unità per il gruppoin Italia a luglio, a fronte di una flessione del mercato dello 0,85%. La quota di mercato del gruppo si attesta al 35%, ...... sale invece in casaAlfa Romeo, che chiude il mese con un recupero del 53,6%, Citroen, che recupera oltre il 45% di, e Opel, a +11%. Honda cresce del 15% nel mese e del ... Stellantis, immatricolazioni luglio -3,6% a 38.387 unità Sono state 109.580 le immatricolazioni di auto a luglio in Italia, lo 0,8% in meno dello stesso mese del 2021. Nei sette mesi il totale è di 793.856, con una flessione del 20,3% sull'analogo periodo d ...Milano, 1 ago. (askanews) - Immatricolazioni in calo del 3,6% a 38.387 unità per il gruppo Stellantis in Italia a luglio, a fronte di una ...