Roma, donna accoltellata in strada a Monteverde: è gravissima - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Ambulanza Roma, 1 agosto 2022 - Una donna, 47enne italiana, senza fissa dimora, è stata accoltellata poco prima delle 15 in via degli Orti di Cesare, all'incrocio con via Portuense, nel quartiere ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Ambulanza, 1 agosto 2022 - Una, 47enne italiana, senza fissa dimora, è statapoco prima delle 15 in via degli Orti di Cesare, all'incrocio con via Portuense, nel quartiere ...

repubblica : Roma, donna accoltellata in strada al collo e al volto nella zona di Trastevere. E' in gravi condizioni - Agenzia_Ansa : Donna accoltellata in strada a Roma, è una senza fissa dimora. È in gravi condizioni, ha ferite al volto e al collo… - SkyTG24 : #Roma, donna accoltellata in strada: grave 47enne - infoitinterno : Roma, donna accoltellata a Monteverde: è gravissima - infoitinterno : Donna accoltellata in strada a Roma: è in gravi condizioni -