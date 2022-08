Roma, accoltellata al collo e al volto in strada: 47enne in gravi condizioni (Di lunedì 1 agosto 2022) Una donna è stata soccorsa in strada a Roma , con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Una donna è stata soccorsa in, con ferite da arma da taglio ale al. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in...

romatoday : Accoltellata in strada davanti ai passanti: donna in fin di vita in ospedale - LaStampa : Donna accoltellata a Roma in strada: è in gravi condizioni - fattoquotidiano : Roma, 47enne accoltellata in strada: ricoverata in codice rosso, è in gravi condizioni - LocalPage3 : Roma, donna accoltellata a Monteverde: è gravissima - LaStampa : Donna accoltellata a Roma in strada: è in gravi condizioni -