Pisa, infermiera muore a 64 anni: per anni è stata l'angelo custode dei pazienti (Di lunedì 1 agosto 2022) Angela Bertoli (foto da Fb) "Con grande tristezza nel cuore salutiamo Angela che improvvisamente ci ha lasciati: Angela ha dedicato tanti anni della propria vita all'assistenza infermieristica ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Angela Bertoli (foto da Fb) "Con grande tristezza nel cuore salutiamo Angela che improvvisamente ci ha lasciati: Angela ha dedicato tantidella propria vita all'assistenza infermieristica ...

Nazione_Pisa : Pisa, infermiera muore a 64 anni: per anni è stata l'angelo custode dei pazienti - VTrend_it : Pisa, muore improvvisamente stimata infermiera - venti4ore : Pisa, infermiera muore a 64 anni per anni è stata l’angelo custode dei pazienti - qn_lanazione : Pisa, infermiera muore a 64 anni: per anni è stata l'angelo custode dei pazienti - sabrinasanti2 : RT @intoscana: Nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Chiara di #Pisa, da qualche anno, gira per le corsie una splendida femmina di r… -