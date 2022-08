Monza | Francois Modesto entra a far parte dell’area tecnica

(Di lunedì 1 agosto 2022)ufficialmente a fardel. Di seguito il comunicato ufficiale del club brianzolo: “Nato a Bastia, in Corsica, il 19 agosto 1978, da calciatore ha vestito le maglie di Bastia, Cagliari, Monaco e Olympiakos. Nel 2016 ha chiuso la carriera da calciatore per cominciare quella dirigenziale all’Olympiakos. Da direttore sportivo e responsabilescouting ha vinto tre campionati e una coppa di Grecia. Dal 2019 ha iniziato a ricoprire lo stesso ruolo anche al Nottingham Forest, che è tornato in Premier League dopo 23 anni lo scorso maggio”. SportFace.

