Litigano in strada e lasciano la neonata chiusa in macchina sotto il sole per più di mezz’ora: salvata da una commessa (Di lunedì 1 agosto 2022) Hanno lasciato la figlioletta di appena due mesi in auto, chiusa sotto il sole e senza aria condizionata, per più di mezz’ora. La bimba piangeva e si dimenava, stremata dal caldo di fine luglio, con una temperatura che all’esterno, era superiore ai 35 gradi. Ma che in auto, con i finestrini chiusi, poteva essere fatale. E loro, incuranti del pianto della bimba, fuori dalla vettura. Intenti a litigare. La lite tra i genitori La discussione tra i genitori è avvenuta alle porte di Latina venerdì all’interno di un bar. La coppia è scesa con la bambina a Borgo Montello. Lui, un 38enne della provincia di Latina, con qualche precedente per droga, ha iniziato a litigare con la compagna, sua coetanea dei Castelli Romani. La coppia poi è risalita in auto, mettendo la carrozzina con la bimba in auto. La scena è stata vista fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Hanno lasciato la figlioletta di appena due mesi in auto,ile senza aria condizionata, per più di. La bimba piangeva e si dimenava, stremata dal caldo di fine luglio, con una temperatura che all’esterno, era superiore ai 35 gradi. Ma che in auto, con i finestrini chiusi, poteva essere fatale. E loro, incuranti del pianto della bimba, fuori dalla vettura. Intenti a litigare. La lite tra i genitori La discussione tra i genitori è avvenuta alle porte di Latina venerdì all’interno di un bar. La coppia è scesa con la bambina a Borgo Montello. Lui, un 38enne della provincia di Latina, con qualche precedente per droga, ha iniziato a litigare con la compagna, sua coetanea dei Castelli Romani. La coppia poi è risalita in auto, mettendo la carrozzina con la bimba in auto. La scena è stata vista fa ...

