La prima nave carica di grano è partita dal porto di Odessa (Di lunedì 1 agosto 2022) La prima nave di grano ucraino lascerà il porto di Odessa alle 5,30 Gmt, (ore 7,30 italiane) secondo quanto riferiscono le autorità turche. La notizia è stata annunciata dal ministero della Difesa turco in una nota. “La partenza della nave mercantile Razoni, battente bandiera della Sierra Leone e carica di mais, lascerà il porto di Odessa diretta in Libano”, ha affermato il ministero, aggiungendo che ora seguiranno altri convogli “lungo i corridoi (marittimi) perché le “procedure sono terminate”. È direttamente il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha svolto una riuscita mediazione con l’Onu tra la Russia e l’Ucraina, a svelare i dettagli del piano: ultimati i preparativi al centro di coordinamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladiucraino lascerà ildialle 5,30 Gmt, (ore 7,30 italiane) secondo quanto riferiscono le autorità turche. La notizia è stata annunciata dal ministero della Difesa turco in una nota. “La partenza dellamercantile Razoni, battente bandiera della Sierra Leone edi mais, lascerà ildidiretta in Libano”, ha affermato il ministero, aggiungendo che ora seguiranno altri convogli “lungo i corridoi (marittimi) perché le “procedure sono terminate”. È direttamente il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha svolto una riuscita mediazione con l’Onu tra la Russia e l’Ucraina, a svelare i dettagli del piano: ultimati i preparativi al centro di coordinamento ...

