Juve, tre settimane di differenziato per McKennie, Aké rientrerà a fine settembre (Di lunedì 1 agosto 2022) Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo Pogba, che oggi sarà sottoposto ad ulteriori consulti per l’infortunio al ginocchio, anche McKennie e Aké sono alle prese con problemi fisici. Il club ha diramato un comunicato per fare il punto sulle loro condizioni fisiche. Ne emerge che il centrocampista americano avrà bisogno di tre settimane di allenamento differenziato, mentre Aké rientrerà a fine settembre, per lui due mesi di stop. Di seguito il testo del comunicato “Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Piove sul bagnato in casantus. Dopo Pogba, che oggi sarà sottoposto ad ulteriori consulti per l’infortunio al ginocchio, anchee Aké sono alle prese con problemi fisici. Il club ha diramato un comunicato per fare il punto sulle loro condizioni fisiche. Ne emerge che il centrocampista americano avrà bisogno di tredi allenamento, mentre Aké, per lui due mesi di stop. Di seguito il testo del comunicato “Westonquesta mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tredi lavoro ...

