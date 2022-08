fisco24_info : Italgas: si amplia trasformazione digitale: Entro il 2023 obiettivo piena automazione della rete - Italian : Italgas: si amplia trasformazione digitale -

Sila trasformazione digitale e la piena automazione dei circa 75.000 km di rete, che ha applicato il proprio software proprietario Dana (Digital Advanced Network Automation), a dieci reti ......di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come ad esempio le auto parcheggiate) ein ...Comune montano - rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che... Italgas: si amplia trasformazione digitale Rss (ANSA) - MILANO, 01 AGO - Si amplia la trasformazione digitale e la piena automazione dei circa 75.000 km di rete Italgas, che ha applicato il proprio software proprietario Dana (Digital Advanced ...Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, che la società adotta in esclusiva per l ...