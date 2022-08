Il comune di Riccione ha limitato i commenti al post di cordoglio per Alessia e Giulia (Di lunedì 1 agosto 2022) Con i social network, è finito anche il cordoglio. La vicenda di Alessia e Giulia, le due sorelle di 15 e 16 anni che sono state travolte da un treno dell’alta velocità nella stazione di Riccione, ha sicuramente destato l’attenzione dell’opinione pubblica, ha creato dibattito sui giornali, ha portato diverse testate ad approfondire le cause di un incidente terribile, che ha strappato due giovani vite alla loro famiglia. Fatalità, errore, elementi che andranno approfonditi: ma quando succede qualcosa del genere, la cosa migliore sarebbe il silenzio. Il comune di Riccione ha immediatamente fatto sentire la propria vicinanza ai genitori delle due ragazze, scrivendo un post di cordoglio sui social network. Un post che, alla luce di quello ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 agosto 2022) Con i social network, è finito anche il. La vicenda di, le due sorelle di 15 e 16 anni che sono state travolte da un treno dell’alta velocità nella stazione di, ha sicuramente destato l’attenzione dell’opinione pubblica, ha creato dibattito sui giornali, ha portato diverse testate ad approfondire le cause di un incidente terribile, che ha strappato due giovani vite alla loro famiglia. Fatalità, errore, elementi che andranno approfonditi: ma quando succede qualcosa del genere, la cosa migliore sarebbe il silenzio. Ildiha immediatamente fatto sentire la propria vicinanza ai genitori delle due ragazze, scrivendo undisui social network. Unche, alla luce di quello ...

RadioAttivo2 : RT @giornalettismo: In questo mondo iperconnesso, ognuno ha una spiegazione per tutto o crede di averla. Ognuno crede di poter esprimere u… - giornalettismo : In questo mondo iperconnesso, ognuno ha una spiegazione per tutto o crede di averla. Ognuno crede di poter esprime… - Nutizieri : Sorelle travolte dal treno, il Comune di Riccione blocca i commenti su Facebook - Nutizieri : Alessia e Giulia Pisanu, morte sotto il treno: il Comune di Riccione blocca i commenti sui social… - VanityFairIt : Indagini aperte sulla tragedia di Riccione in cui hanno perso la vita nella mattina di domenica Giulia e Alessia, d… -