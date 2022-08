Giancarlo Giannini, i magnifici 80 anni dell’attore italiano più amato a Hollywood (Di lunedì 1 agosto 2022) Unico attore italiano ad avere l’onore di una stella sulla Walk of Fame (che gli verrà) insieme a Rodolfo Valentino, doppiatori di mostri sacri e candidato all’Oscar Giancarlo Giannini compie oggi 80 anni. Spezzino di nascita, esordì in palcoscenico a soli 18 anni per la regia di Giuseppe Patroni Griffi nel suo “In memoria di una signora amica” a fianco di Lilla Brignone. Attore scespiriano diventa famoso grazie al ruolo di Romeo, nell’opera di Shakespeare diretta Franco Zeffirelli e con la musica di Nino Rota. Una versione per quello che può essere considerato un tempio del teatro come l’Old Vic di Londra. Il cinema a metà degli anni ’60 scopre il suo talento. E basterebbe anche una breve lista dei registi con cui ha lavorato – Scola, Wertmüller, Visconti, Coppola, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Unico attoread avere l’onore di una stella sulla Walk of Fame (che gli verrà) insieme a Rodolfo Valentino, doppiatori di mostri sacri e candidato all’Oscarcompie oggi 80. Spezzino di nascita, esordì in palcoscenico a soli 18per la regia di Giuseppe Patroni Griffi nel suo “In memoria di una signora amica” a fianco di Lilla Brignone. Attore scespiriano diventa famoso grazie al ruolo di Romeo, nell’opera di Shakespeare diretta Franco Zeffirelli e con la musica di Nino Rota. Una versione per quello che può essere considerato un tempio del teatro come l’Old Vic di Londra. Il cinema a metà degli’60 scopre il suo talento. E basterebbe anche una breve lista dei registi con cui ha lavorato – Scola, Wertmüller, Visconti, Coppola, ...

