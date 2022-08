Elezioni, Boschi “Noi in campo per battere la destra sovranista” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva è in campo per battere la destra sovranista di Meloni e Salvini. Non abbiamo mai chiuso le porte ad un accordo ampio, ma siamo pronti a portare avanti le nostre idee anche se vuol dire correre da soli, grazie alla nostra rete territoriale, agli amministratori locali, agli oltre 5000 volontari. Noi non inseguiamo nessuno, non ci spaventa la sfida”. Così Maria Elena Boschi a Zapping. “Se ci sono le condizioni per creare un terzo polo Italia Viva c'è, basta tenere a mente che gli accordi si devono basare sulle idee e sui contenuti. Il polo di centro, alternativo alla destra sovranista e al rassemblement a sinistra, troverebbe uno spazio. Sono tanti i cittadini che potrebbero riconoscersi, ora che non si sentono rappresentati dalla ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva è inperladi Meloni e Salvini. Non abbiamo mai chiuso le porte ad un accordo ampio, ma siamo pronti a portare avanti le nostre idee anche se vuol dire correre da soli, grazie alla nostra rete territoriale, agli amministratori locali, agli oltre 5000 volontari. Noi non inseguiamo nessuno, non ci spaventa la sfida”. Così Maria Elenaa Zapping. “Se ci sono le condizioni per creare un terzo polo Italia Viva c'è, basta tenere a mente che gli accordi si devono basare sulle idee e sui contenuti. Il polo di centro, alternativo allae al rassemblement a sinistra, troverebbe uno spazio. Sono tanti i cittadini che potrebbero riconoscersi, ora che non si sentono rappresentati dalla ...

blogsicilia : #notizie #sicilia Elezioni, Boschi “Noi in campo per battere la destra sovranista” - - messina_oggi : Elezioni, Boschi “Noi in campo per battere la destra sovranista”ROMA (ITALPRESS) - 'Italia Viva è in campo per batt… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Boschi “Noi in campo per battere la destra sovranista” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Boschi “Noi in campo per battere la destra sovranista” -… - UanRichi : @Marco_dreams .... E Renzi e Boschi che si ritirano dalla politica, e Calenda che non si sarebbe candidato Mai a si… -