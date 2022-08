Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - Linkiesta : Se #Calenda e #Renzi decidono di rompere con il Pd, i cocci sono di Letta I dem non sono incolpevoli nelle incompr… - Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - medicojunghiano : Elezioni, Carlo Calenda si salva dalla raccolta firme estiva grazie a Bruno Tabacci - globefaro : RT @NoviSimona: ???Della serie... chi c'è c'è!??? Da lunedì 1 agosto,h.19-21, fino a sabato attivisti @Azione_it VIII Municipio vi aspettano… -

Agenzia ANSA

Restiamo in attesa" E' quanto affermano i segretari die +Europa, Cioè Carlo Calenda e Benedetto della Vedova, dopo l'appello del Pd, che era arrivato alla fine della segreteria indetta da ......per la definizione dell'alleanza che sfiderà la destra sovranista alle prossimepolitiche" ... scrive su Twitter il leader di, Carlo Calenda, dopo l'appello del Partito democratico per ... Elezioni: Azione e +Europa, appello Pd non è risposta - Ultima Ora Così ci facciamo male tutti. A dopo". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su Twitter. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere ..."L'appello della segreteria del Pd non rappresenta una risposta ai temi politici che abbiamo posto ieri al segretario Letta. (ANSA) ...