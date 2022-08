“È stata un’ingiustizia!”: Elisa Isoardi svela il retroscena, le hanno fatto del male (Di lunedì 1 agosto 2022) La conduttrice Elisa Isoardi fa luce sul su quanto accaduto dopo “L’Isola dei Famosi”: ci è rimasta malissimo. Elisa Isoardi (fonte youtube)Anche le conduttrici più frizzanti e coriacee devono talvolta fronteggiare momenti di difficoltà, sia pertinenti alla carriera televisiva, che alla vita privata. E no, non ci riferiamo alla chiacchierata rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, o quella più recente con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Elisa Isoardi ha ben altri crucci per la testa. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” latita dal palinsesto RAI dal 2020, se si esclude la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nelle vesti di concorrente. Il programma culinario, almeno secondo Stefano Coletta, aveva chiuso in battenti anticipatamente a causa dei bassi ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 agosto 2022) La conduttricefa luce sul su quanto accaduto dopo “L’Isola dei Famosi”: ci è rimasta malissimo.(fonte youtube)Anche le conduttrici più frizzanti e coriacee devono talvolta fronteggiare momenti di difficoltà, sia pertinenti alla carriera televisiva, che alla vita privata. E no, non ci riferiamo alla chiacchierata rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, o quella più recente con l’imprenditore Alessandro Di Paolo.ha ben altri crucci per la testa. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” latita dal palinsesto RAI dal 2020, se si esclude la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nelle vesti di concorrente. Il programma culinario, almeno secondo Stefano Coletta, aveva chiuso in battenti anticipatamente a causa dei bassi ...

