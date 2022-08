Calcio: Fabregas, 'voglio riportare il Como in Serie A' (Di lunedì 1 agosto 2022) Como, 1 ago. - (Adnkronos) - "Arrivo qua con la stessa ambizione di sempre, voglio giocare, voglio vincere e portare il Como in Serie A. Ho ancora molto da fare nel Calcio, ho tanta ambizione". Lo dice il nuovo centrocampista del Como Cesc Fabregas nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Era la prima volta che andavo a scadenza di contratto, volevo un'esperienza che potesse coinvolgermi ed emozionarmi, Como ha un progetto a lungo termine ed era esattamente quello che volevo, il merito è di Dennis Wise che mi ha fatto cogliere questa opportunità -aggiunge il 35enne spagnolo-. I prossimi due anni della mia vita saranno dedicati totalmente al Como, sia dentro che fuori dal campo, quello che conta per me ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), 1 ago. - (Adnkronos) - "Arrivo qua con la stessa ambizione di sempre,giocare,vincere e portare ilinA. Ho ancora molto da fare nel, ho tanta ambizione". Lo dice il nuovo centrocampista delCescnel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Era la prima volta che andavo a scadenza di contratto, volevo un'esperienza che potesse coinvolgermi ed emozionarmi,ha un progetto a lungo termine ed era esattamente quello che volevo, il merito è di Dennis Wise che mi ha fatto cogliere questa opportunità -aggiunge il 35enne spagnolo-. I prossimi due anni della mia vita saranno dedicati totalmente al, sia dentro che fuori dal campo, quello che conta per me ...

