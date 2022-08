Brucellosi | difensore civico | illegittima nomina commissario

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildella Campania Giuseppe Fortunato ha contestato ufficialmente la, da parte del Presidente della Regione, delstraordinario allaLuigi Cortellessa, “non previsto da nessuna norma, con compensi da Direttore Generale pur in assenza dei requisiti, senza comparazione e naturalmente senza iscrizione all’elenco”. Fortunato evidenzia che “non è concepibile, inoltre,reun protagonista dell’attuale sistema dove oltre 100 mila bufale sono state ammazzate, come Cortellessa, generale dei Carabinieri e Comandante del Comando Politiche Agricole e Forestali. Ricordo che delle oltre centomila bufale abbattute, quasi il 99% sono risultate documentalmente non infette; l’abbattimento è ...