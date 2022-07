(Di domenica 31 luglio 2022) L’ensemble Trame Sonore, oggi, alle ore 21, nel quadriportico del Duomo di Salerno, va a chiudere il calendario estivo dell’Associazione Gestione Musica, nell’ambito della II edizione di Salerno Classica Di Olga Chieffi Concerto contro il femminicidio e sulla violenza di genere, nell’atrio del Duomo di Salerno stasera, alle ore 21, per chiudere l’Estate di questa seconda edizione di Salerno Classica, progetto ideato dalla Associazione Gestione Musica, che ha visto l’ associazione concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo. La direzione dell’Associazione Gestione Musica, di Francesco D’Arcangelo, Fabio Marone e Gigi Lamberti, ha affidato questo ultimo appuntamento estivo, all’Ensemble Trame sonore, una formazione tutta al femminile, composta da Francesca Viero all’oboe, Olesya Emelyanenko al violino, Maria Cristina Masi alla viola, Karen Hernandez al cello ...

SPYit_official : William e #KateMiddleton, voci di tradimento “per il pegging”. Ecco cos’è la pratica che piacerebbe al #principe (e… - manu01111 : @1926Azzurro @jjterza73 @yenisey74 @mannocchia Tu sai chi filmava? Uomo, donna, ragazzo? Nel filmato si sentono alm… - inforcampania : SALERNO - QUESTA SERA AL DUOMO 'VOCI DI DONNA', RIFLESSIONI MUSICALI SULLA VIOLENZA DI GENERE - LeonGrande_ : @fragolaccia @pastaIpesto Il suo team però non ha smentito le voci, ha solo detto 'il jet non lo usa solo lei, lo p… - Faiele85 : @DarkLadyMouse Ho visto il video e si sente il nigeriano dire più volte 'aiuto' mentre viene soffocato. Intanto le… -

Cronache Salerno

Dopo quindici anni di silenzio, torna in libreria una dellepiù originali della poesia contemporanea italiana, quella di Roberta Castoldi. Molti la ... una studiosa di filosofia, ma unache ...Alle note del piano si confondono poi ledi alcuni ragazzi, immortalate durante i momenti del ... Unalava degli stracci in un lavatoio e mentre lo fa canta, e mentre canta pronuncia i nomi ... Voci di Donna Pamela Paul, editorialista del New York Times e autrice del fortunato libro "Cento cose che abbiamo perso per colpa di Internet" sostiene nell'intervento che pubblichiamo sotto in versione italiana ch ...Il principe William tradisce Kate Middleton Basta un gossip (non verificato) sull'account Instagram "DeuxMoi" che pubblica - e ...