Omicidio Civitanova Marche, aggressione durata 4 minuti. Killer chiede scusa (Di domenica 31 luglio 2022) L’aggressione a Alika Ogorchukwu, che ha causato la morte dell’ambulante di origini nigeriane, è durata circa 4 minuti. Lo si evince dai video delle telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto l’Omicidio, in pieno centro a Civitanova Marche. Tutto è avvenuto velocemente, sotto gli occhi di molti passanti, con alcuni di questi che hanno ripreso la scena con il cellulare: proprio uno dei video, una volta in mano alla Polizia, ha chiarito il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. L’aggressore, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che si trova in carcere, ha fatto sapere di essere addolorato e non essersi reso conto di quanto stava facendo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 luglio 2022) L’a Alika Ogorchukwu, che ha causato la morte dell’ambulante di origini nigeriane, ècirca 4. Lo si evince dai video delle telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto l’, in pieno centro a. Tutto è avvenuto velocemente, sotto gli occhi di molti passanti, con alcuni di questi che hanno ripreso la scena con il cellulare: proprio uno dei video, una volta in mano alla Polizia, ha chiarito il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. L’aggressore, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che si trova in carcere, ha fatto sapere di essere addolorato e non essersi reso conto di quanto stava facendo.

mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - Internazionale : I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. L'opinione di Chr… - officialmaz : Chiunque stia pubblicando in rete le immagini dell'omicidio di #civitanova è al medesimo livello di chi le ha girat… - yoghi1954 : Il nigeriano di Civitanova ucciso a mani nude in quattro minuti - Gazzetta_it : La rabbia di Calabria per l'omicidio di Civitanova: 'Siamo tutti colpevoli' #Milan #Calabria -