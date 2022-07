Napoli, va al compleanno della ex in discoteca e la colpisce con un pugno in faccia (Di domenica 31 luglio 2022) Si è presentato alla festa di compleanno della sua ex fidanzata, organizzata in un locale di Bagnoli, e le ha tirato un pugno in faccia. A quella donna, però, l’aggressore – un 39enne di Caivano – non si sarebbe mai dovuto avvicinare: non solo perché tra i due era finita da tempo ma perché, a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 luglio 2022) Si è presentato alla festa disua ex fidanzata, organizzata in un locale di Bagnoli, e le ha tirato unin. A quella donna, però, l’aggressore – un 39enne di Caivano – non si sarebbe mai dovuto avvicinare: non solo perché tra i due era finita da tempo ma perché, a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

