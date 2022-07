Madone | in fiamme tetto e sottotetto di un’abitazione

(Di domenica 31 luglio 2022). Paura nel primo pomeriggio di domenica 31 luglio a, dove un incendio è divampato neldidi due piani in via Ragazzi del ’99. L’allarme è scattato poco prima delle 14.30 e in pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di. Il rogo, le cui cause sono ancora sconosciute e saranno oggetto di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, ha completamente compromesso ile il sottodella casa, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Una volta spente le, i Vigili del fuoco hanno iniziato la fase di bonifica dell’immobile, in modo da metterlo in sicurezza.

