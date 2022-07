L' amichevole Salernitana - Adana finisce in rissa | interviene la Digos | partita sospesa e 4 espulsi

(Di domenica 31 luglio 2022) L'traDemirspor, andata in scena allo Stadio Areche in occasione del triangolare \''Angelo Iervolino\'', è terminata ...

Di amichevole aveva solo il nome. #Salernitana #Amichevole - Salernitana: multe in arrivo dopo l'amichevole finita in rissa - La Cremonese si rialza subito: 3-1 al Crema dopo la sconfitta col Verona: Cedric Gondo grande protagonista nella vittoria

L'trae Adana Demirspor, andata in scena allo Stadio Areche in occasione del triangolare \''Angelo Iervolino\'', è terminata ...Commenta per primo Cedric Gondo grande protagonista nella vittoria della Cremonese 3 - 1 incon il Crema. L'ex attaccante dellarealizza una doppietta, il nuovo acquisto Quagliata arrotonda sul 3 - 1 e fa dimenticare la sconfitta di appena 24 ore fa ad opera del Verona.Com'è noto, il termine ultimo per risolvere il nodo multiproprietà è stato posticipato dal 2024 al 2028. Vale per Mantova e Verona, ma soprattutto Napoli e Bari: Setti e ...Mister Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della prestazione della Reggina contro la Salernitana: il tecnico è soddisfatto ...