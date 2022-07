La Freccia 9802 diretta a Milano travolge e uccide due persone a Riccione

(Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia domenica mattina anel Riminese. Alle 7 un treno Alta Velocità in transito alla stazione di, diretto verso, ha investito e ucciso due ragazze. In base a quanto scrive la stampa locale testimoni hanno visto le due ragazze arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari. Chi le ha viste avrebbe raccontato che barcollavano. Ma sono in corso le indagini della Polfer per accertare come è avvenuta la disgrazia. Lanon aveva fermate alla stazione di. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona. Sono stati predisposti servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco e il pm di turno Brandanini. I filmati delle telecamere della ...

