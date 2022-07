Identificate le ragazze investite dal treno a Riccione: erano due sorelle di 15 e 17 anni (Di domenica 31 luglio 2022) Due sorelle, di 15 e 17 anni, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 07.00. Dalle prime ... Leggi su globalist (Di domenica 31 luglio 2022) Due, di 15 e 17, sono statee uccise da unAlta Velocità in transito alla stazione di(Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 07.00. Dalle prime ...

