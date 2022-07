I meme più divertenti della strategia sbagliata dalla Ferrari in Ungheria (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari ha colpito ancora, in senso negativo. Dopo Montecarlo anche la gara di Ungheria è stata rovinata e forse regalata a Verstappen con l'ennesimo errore di strategia del muretto della Rossa. Richiamare Leclerc comodamente in testa mettendogli le inutilizzabili gomme bianche è stata una mossa folle, inspiegabile e alla fine smentita dalla stessa Ferrari che pochi giri dopo ammetteva lo sbaglio richiamando per una terza sosta il monegasco. Ma ormai la frittata era fatta. I social ovviamente si sono scatenati, chi con rabbi, chi utilizzando l'ironia, con alcuni meme davvero spassosi. What's cool with #Ferrari is that every week-end we can recycle this image.#HungarianGP pic.twitter.com/LLP17b1q0Y— Feli (@el filip06) July 31, 2022 Lo stratega ... Leggi su panorama (Di domenica 31 luglio 2022) Laha colpito ancora, in senso negativo. Dopo Montecarlo anche la gara diè stata rovinata e forse regalata a Verstappen con l'ennesimo errore didel murettoRossa. Richiamare Leclerc comodamente in testa mettendogli le inutilizzabili gomme bianche è stata una mossa folle, inspiegabile e alla fine smentitastessache pochi giri dopo ammetteva lo sbaglio richiamando per una terza sosta il monegasco. Ma ormai la frittata era fatta. I social ovviamente si sono scatenati, chi con rabbi, chi utilizzando l'ironia, con alcunidavvero spassosi. What's cool with #is that every week-end we can recycle this image.#HungarianGP pic.twitter.com/LLP17b1q0Y— Feli (@el filip06) July 31, 2022 Lo stratega ...

Gazzetta_it : VIDEO #Ferrari, disastro in Ungheria e rivolta social dei tifosi: i meme più divertenti - Recenserie : @Zip48105623 Il nostro reparto meme non è più aggiornato come una volta. - Lautaro79772178 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Ferrari, disastro in Ungheria e rivolta social dei tifosi: i meme più divertenti - rossonero_3 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Ferrari, disastro in Ungheria e rivolta social dei tifosi: i meme più divertenti - Gazzetta_it : VIDEO #Ferrari, disastro in Ungheria e rivolta social dei tifosi: i meme più divertenti -

The Wilds, le reazioni dei fan alla cancellazione della serie Prime ... dopo sole due stagioni e in maniera totalmente inaspettata, dato il successo dello show tra i più ... 70 su Metacritic e un gradimento dell'88% su Rotten Tomatoes , mentre altri pubblicano meme sulla ... Come sono andati i primi dieci giorni di campagna elettorale Tra le affermazioni che hanno fatto più discutere, ce n'è stata una del presidente dell'Abruzzo ... In settimana, la prima ha pubblicato sulle sue storie un meme con la scritta " Anche io sono Giorgia ... Panorama ... dopo sole due stagioni e in maniera totalmente inaspettata, dato il successo dello show tra i... 70 su Metacritic e un gradimento dell'88% su Rotten Tomatoes , mentre altri pubblicanosulla ...Tra le affermazioni che hanno fattodiscutere, ce n'è stata una del presidente dell'Abruzzo ... In settimana, la prima ha pubblicato sulle sue storie uncon la scritta " Anche io sono Giorgia ... I meme più divertenti della strategia sbagliata dalla Ferrari in Ungheria