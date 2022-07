Golf | Sean Crocker | settimana da incorniciare Suo l’Hero Open 2022 davanti a Pepperell | 41° Francesco Laporta

(Di domenica 31 luglio 2022)davvero magnifica per. Guidando dall’inizio alla fine, l’americano si porta a casa la prima vittoria sul DP World Tour. Una storia davvero particolare, la sua, oltre i green: nato a Harare, nello Zimbabwe, si è trovato costretto ad andare in California con la famiglia. Aveva cinque anni quando, lì, la situazione politica precipitò, dando luogo alla sua decisione. Quanto all’accaduto in quel di Fairmont St. Andrews, -22 il suo score finale (266 colpi, 63 66 69 68). Questa vittoria lo spedisce al 39° posto della Race to Dubai. Seconda posizione per Eddie, che resta a un colpo solo di distanza (-21), ma si toglie lo sfizio di realizzare il miglior giro di giornata in 65 (-7), in coabitazione con il francese Joel Stalter (che ha chiuso 14° a -14). Completano il podio lo spagnolo Adrian ...

