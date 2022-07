F1: Leclerc 'per niente contento, ne parleremo nel team' (Di domenica 31 luglio 2022) "Oggi non sono certo contento, per niente. Ne parleremo nel team". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto con la Ferrari nel Gp d'Ungheria. "Nel primo stint la macchina ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) "Oggi non sono certo, per. Nenel". Così Charles, ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto con la Ferrari nel Gp d'Ungheria. "Nel primo stint la macchina ...

frafacchinetti : Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo… - gippu1 : Per gli ultimi cinque giri il muretto #Ferrari ha in animo di montare sulla vettura di Leclerc degli pneumatici da… - fanpage : Altro disastro per la Ferrari nel #HungarianGP della Formula 1 2022 vinto da Verstappen con una straordinaria rimo… - nessuno9000 : RT @frafacchinetti: Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo but… - BadMedic : #Binotto ha detto che al prossimo Gran Premio per essere sicuri di non sbagliare faranno partire #Leclerc con una g… -