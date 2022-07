Europei di calcio femminile, vince l’Inghilterra. La Regina Elisabetta II: «Da ora in poi sarete un modello per le prossime generazioni» (Di domenica 31 luglio 2022) Un anno dopo la finale sfumata contro l’Italia, la nazionale femminile di calcio dell’Inghilterra ha vinto il campionato europeo. Battuta 2-1 la Germania al Wembley Stadium di Londra, dove con 87 mila spettatori è stato raggiunto il record assoluto di pubblico per una finale europea, contando anche i campionati maschili. Per le calciatrici inglesi si tratta del primo europeo vinto. Insieme alla coppa sono arrivati anche i complimenti della Regina Elisabetta II: «Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni». July 31, 2022 su Open Leggi anche: Europei di calcio ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Un anno dopo la finale sfumata contro l’Italia, la nazionaledidelha vinto il campionato europeo. Battuta 2-1 la Germania al Wembley Stadium di Londra, dove con 87 mila spettatori è stato raggiunto il record assoluto di pubblico per una finale europea, contando anche i campionati maschili. Per le calciatrici inglesi si tratta del primo europeo vinto. Insieme alla coppa sono arrivati anche i complimenti dellaII: «Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poiprese a, e un esempio per le donne di oggi e delle future». July 31, 2022 su Open Leggi anche:di...

