Elezioni, su Rai 3 puntata speciale di Mezz'ora in più con la Annunziata (Di domenica 31 luglio 2022) La campagna elettorale, le alleanze e il peso delle relazioni internazionali sulla corsa al voto. Questi i temi al centro della puntata speciale di "Mezz'ora in più" in onda oggi, domenica 31 luglio, ... Leggi su globalist (Di domenica 31 luglio 2022) La campagna elettorale, le alleanze e il peso delle relazioni internazionali sulla corsa al voto. Questi i temi al centro delladi "'ora in più" in onda oggi, domenica 31 luglio, ...

Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se a parti inverse lo stesso numero di persone partecipasse a un convegno promosso, non so, da La… - globalistIT : - SerieTvserie : Michele Santoro: “Fondo un partito e mi alleo con il M5S di Conte. La Rai? Non ci penso” - dennismantovan : RT @vditrapani: Come sempre sotto elezioni leggo ricostruzioni macchiettistiche di dipendenti Rai affannati a mettersi la casacca dei presu… - tvblogit : Michele Santoro: “Fondo un partito e mi alleo con il M5S di Conte. La Rai? Non ci penso” -