Alessandro Di Battista fatto fuori? Ecco perché può sparire dal M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Tutti lo evocano come possibile trascinatore di un Movimento Cinquestelle in drammatica crisi, maDipotrebbe non riuscire a candidarsi. A frenare la sua corsa alle Politiche è un cavillo giuridico, una regola che potrebbe far naufragare le sue ambizioni di diventare il frontman dei pentastellati in cerca di riscatto. A far notare l'inghippo sarebbero, per altro, alcuni dei fedelissimi di Giuseppe Conte che non vedono poi tanto di buon occhio l'ex pupillo di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio: «Tirerà elettoralmente, ma ci mettiamo un guaio in casa per 5 anni», è il timore che rimbalza. Sarà anche per questo che tra i due, Dibba e Conte, a quanto apprende l'Adnkronos, non ci sono stati al momento contatti, nonostante "il Che Guevara di Roma nord" abbia dato, nelle settimane scorse, la sua disponibilità a sedersi a un tavolo vista ...