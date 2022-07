pi2py : RT @rep_roma: Tocca il cancello di un condominio e resta folgorato: morto 14enne [aggiornamento delle 09:43] - ilfaroonline : Roma, 14enne tocca il cancello di un condominio e muore folgorato - romi_andrio : RT @repubblica: Tocca il cancello di un condominio e resta folgorato: morto 14enne [di Luca Monaco] - CatelliRossella : Tocca il cancello di un condominio e resta folgorato: morto 14enne - Iplusmarketing : RT @romatoday: Tragedia a Roma: ragazzino di 14 anni tocca cancello elettrico e muore folgorato -

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ancheildi un ...Un ragazzo di 14 anni è morto folgorato ieri sera, venerdì 29 luglio. È morto poco dopo essere stato ricoverato in ospedale dopo aver toccato unelettrico nel quartiere Borghesiana di Roma. I Carabinieri stanno svolgendo indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo il quotidiano 'Il Corriere della Sera', un ...Dramma a Roma dove un ragazzino di 14 anni è morto folgorato dopo aver toccato un cancello in un condominio. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, venerdì 29 luglio. Stando a quanto si app ...Tragedia a Roma. Un ragazzo di 14 anni è morto folgorato dopo aver toccato un cancello condominiale. L’adolescente stava giocando per strada con gli amici ieri sera nel quartiere periferico della Borg ...