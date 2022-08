The Voice Senior replica 30 luglio 2022 | i concorrenti della quarta puntata

Radio_Speaker : Quando hai capito di voler fare la Radio? L'abbiamo chiesto anche a Francesca Romana D'Andrea che ci ha detto: 'Ho… - radiofmfaleria : MEZZOGIORNO DI FUOCO è solo su Radio FM Faleria, dalle 12:00 con Oriano The Voice. - tornstra : @ghSilverLobster @VOICE_of_KNUST @YaroChristmas @the_law_himself @NagyaMensah @Arthurockgh @CampusHypeCrew @KNUST_Live Nsuo dier ey3?????? - DecimoMark : RT @cardetta_terry: - cardetta_terry : -

Senior è tra i programmi che guardo con più piacere - ha esordito nel suo intervento mediatico, il pilastro della tv made in Italy, per poi proseguire la rivelazione sulla sua preferenza ...La vincitrice della seconda edizione diof Italy, Suor Cristina, ha cambiato vita. Ecco cosa fa ora, divisa tra musica e religione Suor Cristina Scuccia è stata uno dei personaggi più discussi e noti diof Italy . In ...LUNEDI’ 1 AGOSTO Ballo/Grande festa al Parco con Sparagna e cento altri artisti Quella di stasera è la tredicesima edizione di “Ballo!”, progetto di ...Il suo programma preferito non è una produzione di Maria De Filippi, bensì una trasmissione di Antonella Clerici ...