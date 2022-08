Roma, spavento per Pellegrini: brutta ferita sul volto per una gomitata (Di sabato 30 luglio 2022) Roma - Brutto colpo per Lorenzo Pellegrini nel match amichevole contro il Tottenham ad Haifa. Il capitano della Roma al 91' si è accasciato a terra dopo una gomitata (fortuita) rimediata sul volto da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022)- Brutto colpo per Lorenzonel match amichevole contro il Tottenham ad Haifa. Il capitano dellaal 91' si è accasciato a terra dopo una(fortuita) rimediata sulda ...

mspagnoletto : RT @Focus_it: Sindrome di K: la malattia fasulla che spaventò i nazisti. Storia della malattia fittizia grazie alla quale i medici del Fate… - CIssaGASR : Girano certi attrezzi nel Roma Twitter da far spavento perfino al reparto ferramenta di Leroy Merlin. Ma poi il seguito che hanno… - romaforever_it : Roma, spavento per Pellegrini: brutta ferita sul volto per una gomitata - salvione : Roma, spavento per Pellegrini: brutta ferita sul volto per una gomitata - zazoomblog : Roma spavento per Pellegrini: brutta ferita sul volto per una gomitata - #spavento #Pellegrini: #brutta #ferita -