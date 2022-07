Roma, prete denuncia per stalking un fedele: non potrà più entrare in chiesa (Di sabato 30 luglio 2022) Centinaia di chiamate, appostamenti, irruzioni improvvise in sacrestia. Una continua persecuzione quella vissuta per mesi dal sacerdote della chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in zona Appio a Roma, diventato l’ossessione di un fedele assiduo frequentatore della parrocchia. Un interesse mai corrisposto e dai tratti sempre più morbosi quello dell’uomo, un 62enne, che hanno spinto il prete a denunciarlo alle forze dell’ordine e la procura di Roma a emettere un divieto di avvicinamento in attesa del processo a suo carico per stalking. Tutto è iniziato a gennaio 2021. Il fedele G.L. sembrava un parrocchiano esemplare: partecipava a ogni funzione, raduno ed evento organizzato dalla curia. Evidentemente non tanto per devozione a Dio, ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Centinaia di chiamate, appostamenti, irruzioni improvvise in sacrestia. Una continua persecuzione quella vissuta per mesi dal sacerdote delladella Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in zona Appio a, diventato l’ossessione di unassiduo frequentatore della parrocchia. Un interesse mai corrisposto e dai tratti sempre più morbosi quello dell’uomo, un 62enne, che hanno spinto ilrlo alle forze dell’ordine e la procura dia emettere un divieto di avvicinamento in attesa del processo a suo carico per. Tutto è iniziato a gennaio 2021. IlG.L. sembrava un parrocchiano esemplare: partecipava a ogni funzione, raduno ed evento organizzato dalla curia. Evidentemente non tanto per devozione a Dio, ...

