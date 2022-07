Portrait de’ l’Amico Magico (Di sabato 30 luglio 2022) La XXV edizione de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia, chiude questa sera con un omaggio a Nino Rota e una presentazione di libri Noir prevista per le 19. Di Olga Chieffi Gran finale questa sera, per la XXV edizione de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia, nell’abituale cornice dell’area etrusco-sannitica di Fratte. Concerto con un preludio dalle tinte noir firmato dal “SalernoNoir Festival” con “Le Notti di Barliario”. Alle ore 19 dialogo a quattro voci organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie con Elvira Morena che presenterà Le solite Notti, Marlin, Mauro Valentini per Cesare in libreria per Armando Editore, Marco Peluso per Piciul, della Linea Edizioni e Lorena Lusetti con Nemmeno Le ossa, edito da I Gialli Damster. Si procederà, quindi, intorno alle ore 21, con il concerto all’Area Archeologica di Fratte de “I Solisti della Salerno Sinfonietta” in “Nino Rota – La ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 30 luglio 2022) La XXV edizione de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia, chiude questa sera con un omaggio a Nino Rota e una presentazione di libri Noir prevista per le 19. Di Olga Chieffi Gran finale questa sera, per la XXV edizione de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia, nell’abituale cornice dell’area etrusco-sannitica di Fratte. Concerto con un preludio dalle tinte noir firmato dal “SalernoNoir Festival” con “Le Notti di Barliario”. Alle ore 19 dialogo a quattro voci organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie con Elvira Morena che presenterà Le solite Notti, Marlin, Mauro Valentini per Cesare in libreria per Armando Editore, Marco Peluso per Piciul, della Linea Edizioni e Lorena Lusetti con Nemmeno Le ossa, edito da I Gialli Damster. Si procederà, quindi, intorno alle ore 21, con il concerto all’Area Archeologica di Fratte de “I Solisti della Salerno Sinfonietta” in “Nino Rota – La ...

