Pippo Baudo sulla compagna Alida Chelli: “L’ho amata davvero tanto” (Di sabato 30 luglio 2022) Pippo Baudo con Alida Chelli i aveva trascorso sette anni: una lunga relazione tra il primo matrimonio e le seconde nozze con Katia Ricciarelli, e a lei dedica un ricordo commosso. Pippo Baudo racconta la «sua» Alida Chelli: «una donna importante» e un’«artista eccezionale», che però – dice il presentatore – «non credeva molto nelle sue qualità». Con la ex moglie di Walter Chiari Baudo trascorse anni felici e il lutto per lui e «un lutto personale: L’ho amata tanto Alida e da lei sono stato tanto amato, sto andando da lei per salutarla, mi aspetta Simone». La donna, che in passato ha lavorato accanto ai più grandi dello spettacolo come Johnny ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022)coni aveva trascorso sette anni: una lunga relazione tra il primo matrimonio e le seconde nozze con Katia Ricciarelli, e a lei dedica un ricordo commosso.racconta la «sua»: «una donna importante» e un’«artista eccezionale», che però – dice il presentatore – «non credeva molto nelle sue qualità». Con la ex moglie di Walter Chiaritrascorse anni felici e il lutto per lui e «un lutto personale:e da lei sono statoamato, sto andando da lei per salutarla, mi aspetta Simone». La donna, che in passato ha lavorato accanto ai più grandi dello spettacolo come Johnny ...

