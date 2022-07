PIL sorprende e cresce più delle attese: cancellato effetto Covid. Ecco cosa aspettarsi (Di sabato 30 luglio 2022) E’ il caso di dire sorpresa perché all’indomani della recessione “tecnica” degli USA, dove il PIL ha fatto segnare un -0,9%, i dati sulla crescita delle economie europee sono parsi confortanti, solo la Germania ha subito di più le ripercussioni della guerra e della crisi energetica. L’Italia se l’è cavata con un dignitosissimo +1% su trimestre, che porta la nn variazione tendenziale al +4,6% rispetto al secondo trimestre 2021. Dati che sono superiori ad ogni più rosea aspettativa: le attese che indicavano in media un +0,3% su base trimestrale e +3,7% su base annua. Il 2022 non è poi “…accio” “La fase espansiva del PIL prosegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell’anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva”, commenta l’Istat, confermando che il 2022 non è poi un anno così brutto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 30 luglio 2022) E’ il caso di dire sorpresa perché all’indomani della recessione “tecnica” degli USA, dove il PIL ha fatto segnare un -0,9%, i dati sulla crescitaeconomie europee sono parsi confortanti, solo la Germania ha subito di più le ripercussioni della guerra e della crisi energetica. L’Italia se l’è cavata con un dignitosissimo +1% su trimestre, che porta la nn variazione tendenziale al +4,6% rispetto al secondo trimestre 2021. Dati che sono superiori ad ogni più rosea aspettativa: leche indicavano in media un +0,3% su base trimestrale e +3,7% su base annua. Il 2022 non è poi “…accio” “La fase espansiva del PIL prosegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell’anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva”, commenta l’Istat, confermando che il 2022 non è poi un anno così brutto ...

giuno55 : Il Pil batte tutte le attese: +1% trainato da turismo ed edilizia - intesasanpaolo : ?? #CommentoFlash Fiducia in calo in area euro, sorprende al rialzo l’inflazione tedesca a luglio; negli USA la stim… - marina_valerio : #USA PIL statunitense in contrazione anche nel secondo trimestre. All'indomani delle rassicurazioni di Powell, il c… -