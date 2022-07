Paolini-Garcia oggi, orario d’inizio semifinale WTA Varsavia 30 luglio: dove vederla in tv e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Per il torneo WTA 250 in corso a Varsavia, in Polonia, oggi, sabato 30 luglio, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 10, opposta alla francese Caroline Garcia, numero 5 del seeding. LIVE Paolini-Garcia, WTA Varsavia in DIRETTA: la toscana vuole la Finale nel secondo match dalle 10.00 Sarà possibile seguire l’incontro Paolini-Garcia in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e Caroline ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Per il torneo WTA 250 in corso a, in Polonia,, sabato 30, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurra Jasmine, testa di serie numero 10, opposta alla francese Caroline, numero 5 del seeding. LIVE, WTAin DIRETTA: la toscana vuole la Finale nel secondo match dalle 10.00 Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jasminee Caroline ...

