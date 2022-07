Omicidio Alika, l'omicida: «Voleva i soldi, ho perso la testa». E chiede scusa alla famiglia. L'ira dei nigeriani in piazza (Di sabato 30 luglio 2022) CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferato Omicidio in strada di un mendicante, il nigeriano Alika... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 luglio 2022) CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferatoin strada di un mendicante, il nigeriano...

simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - captblicero : Nulla di sorprendente, ma finore le reazioni ufficiali sull'omicidio di Alika Ogorchukwu sono incentrate sulla 'sic… - PigiMazzoli : RT @casamacombo: Ho scritto questo articolo nel 2016 ddal 1979 ad oggi i neri continuano ad essere uccisi in Italia. E ne parliamo troppo p… - noctuashero : RT @casamacombo: C'è una dimensione (che si aggiunge al razzismo) di classe da non sottovalutare nell'omicidio di Alika Ogorchukwu a #civ… -