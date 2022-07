Grottaglie | “L’Uva noscia” | tra dibattiti e spettacoli

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 30 luglio 2022) L’evento dell’estatese si avvicina sempre di più, col suo vasto programma. Non mancheranno gli incontri con gli esperti del settore agricolo e gli interventi degli agricoltori. Dopo settimane di preparativi, la prima edizione de “: La Festa delda tavola –” è pronta. I giorni 5 e 6 agosto 2022, la Città delle Ceramiche e delle Uve sarà il fulcro di una manifestazione che vuole essere sì, una grande festa per tutti, ma anche un modo per attirare l’attenzione sul settore dell’agricoltura, sulla sua bellezza e sulle sue difficoltà.Il lavoro nei campi, svolto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, non è mai stato giudicato facile o privo di spiacevoli imprevisti – come la siccità o le forti grandinate – per cui queste due giornate vogliono ...