Fenomenologia Meloni | l' outsider in corsa per Palazzo Chigi

AGI - C'è chi la ricorda in un angolo del Transatlantico, più o meno nella primavera del 2006, prendere diligentemente nota delle istruzioni di Giulio Tremonti su come si dovesse comportare una provetta vicepresidente della Camera. Allora Giorgia Meloni era stata eletta deputata per la prima volta, a 29 anni - il che rappresentava già un traguardo ragguardevole per l'epoca - ma solo qualche giorno dopo la proclamazione era già pronta a salire sullo scranno più alto di Montecitorio, in qualità di presidente vicario in quota An. Nelle ore in cui, almeno all'interno della coalizione del centrodestra, sembrano cadere i dubbi residui sull'ipotesi della leader di Fratelli d'Italia presidente del Consiglio, l'episodio tornato alla memoria dei più stagionati frequentatori del Palazzo dice molto sul carattere di quella che potrebbe essere la prima donna ...

che non può che essere delle Politiche giovanili, poi le vicende interne del centrodestra e la rottura traumatica tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi portano la Meloni ad allontanarsi da quello ... Per non dire di Giorgia Meloni. Maria Luisa Angese scrisse su Sette della presidente di Fratelli d'Italia che "con quella faccia da ET sarebbe indicata per scrivere una fenomenologia dei buchi neri".