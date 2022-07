Elezioni, Cappato presenta la lista ‘Referendum e Democrazia’ (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato (foto), ex membro del parlamento europeo, ha presentato la lista ‘Democrazia e Referendum’. Il neonato movimento politico, che correrà alle prossime Elezioni, pone al centro la valorizzazione e la tutela degli strumenti di democrazia affossati durante la precedente legislatura, come i referendum e le leggi di iniziativa popolare (mai discusse, ad esempio, le due proposte di legge Eutanasia e Cannabis depositate). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco(foto), ex membro del parlamento europeo, hato la‘Democrazia e Referendum’. Il neonato movimento politico, che correrà alle prossime, pone al centro la valorizzazione e la tutela degli strumenti di democrazia affossati durante la precedente legislatura, come i referendum e le leggi di iniziativa popolare (mai discusse, ad esempio, le due proposte di legge Eutanasia e Cannabis depositate). L'articolo L'Opinionista.

