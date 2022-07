Dopo MasterChef pronto a scendere in politica? L’ex concorrente si scatena (Di sabato 30 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La campagna elettorale è appena iniziata e potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Una stella di MasterChef si dice pronto a scendere in politica. La confessione ha spiazzato tutti. Le tante edizioni di MasterChef hanno dato vita a varie e importanti personalità che si sono segnalate. Loro lo hanno fatto non solo tramite piatti che Leggi su youmovies (Di sabato 30 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La campagna elettorale è appena iniziata e potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista. Una stella disi dicein. La confessione ha spiazzato tutti. Le tante edizioni dihanno dato vita a varie e importanti personalità che si sono segnalate. Loro lo hanno fatto non solo tramite piatti che

blancoblanco_ : Louis Makepeace: “Sono affetto da nanismo, ma nessuno può impedirmi di fare lo chef” ' Dopo che cooking show come… - infoitcultura : Cosa fa Michele Ghedini dopo Masterchef - figIiodiputtana : Come puoi non odiare le donne dopo aver vissuto Alida a masterchef - elickzs : dopo aver rivisto la puntata di masterchef sul fritto ho preparato cinque cotolette e adesso sta per scoppiarmi lo… - ScrivereVivere : @chiaragribaudo Ok I ragazzi sono interessati, ma ora si vogliono godere le vacanze, poi avranno le selezioni di 'A… -