Calciomercato Inter: si pensa ancora a Udogie. Ma l'Udinese spara alto (Di sabato 30 luglio 2022) Udogie nel mirino dell'Inter: l'Udinese fissa il prezzo. I dettagli per il giovane esterno azzurro del club friulano Un nome che ritorna per le corsie laterali dell'Inter. È quello di Destiny Udogie, esterno di proprietà dell'Udinese, molto apprezzato dalla società nerazzurra e da Simone Inzaghi. Il club friulano non si muove dai 20 milioni di euro per il suo giovane esterno e in linea di massima preferirebbe aspettare ancora un anno. A riportarlo è Calciomercato.com.

