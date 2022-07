Beatrice Gherardini e il suo nuovo libro “Tutti i trucchi del Make-up” | come rendere il trucco un gioco da ragazzi

(Di sabato 30 luglio 2022), la beauty star di TikTok da 1,2 milioni di follower arriva anche in libreria con il suo primodel-up”, pronta a conquistare anche gli scaffali d’Italia (e non solo la platea digitale).saarrivare al suo pubblico, e lo fa anche benissimo. Su TikTok impossibile non conoscerla, con la sua voce inconfondibile e quella musica di sottofondo che a colpi di pennelli e mascara, riesce a infondere spensieratezza e segreti-up in un colpo solo. Ma la domanda che ci facciamo è:faqualcosa di così complessoil-up unda ...

Nell'intervista racconta il suo primo libro, "Tutti i trucchi del make - up", e l'importanza di una coccola quotidiana. Classe 1995 e a soli 10 anni inizia a rubare i pennelli e gli ombretti della ... Beatrice Gherardini e i trucchi del Make-up - MetroNews «Non un manuale, ma un libro tutorial». Beatrice Gherardini ha le idee chiare quando spiega di che cosa abbia bisogno il pubblico per avvicinarsi al mondo beauty. Classe 95, è ...Da come applicare correttamente il mascara alla giusta tecnica per evitare che fondotinta e correttore si depositino nelle rughe più piccole: ecco i ...