Utime sul Napoli | se ne parla a Radio Crc

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 luglio 2022) AMarte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista. "Lavori in corso nel? Sta succedendo in tutte le squadre, molti allenatori hanno visto ancora poco le proprie idee sul campo. Ilha fatto tutto insieme quello che doveva fare negli ultimi anni, adesso si è trovato a rivoluzionare tutto. È una squadra che deve essere riformata, non credo che sia del tutto completa. Non sappiamo chi sarà il portiere del, questo non mi sembra un dettaglio. Fossi stato Meret sarei andato via, quest'incertezza ha soltanto un no, la diffidenza che ha l'allenatore nei suoi riguardi. Penso a Sirigu per un secondo portiere di affidamento, ma ho la sensazione che ilpensi al primo. Voti al mercato? Mercato parziale, il voto non c'è. ...