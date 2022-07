Ruba il cellulare, poi aggredisce il proprietario a calci e sputi: arrestata (Di venerdì 29 luglio 2022) Immagine di repertorio Pisa, 29 luglio 2022 " Nella tarda mattinata di mercoledì 27 luglio, a Pisa in via Paparelli, all'interno del mercato comunale, il nucleo Volanti ha tratto in arresto una donna ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Immagine di repertorio Pisa, 29 luglio 2022 " Nella tarda mattinata di mercoledì 27 luglio, a Pisa in via Paparelli, all'interno del mercato comunale, il nucleo Volanti ha tratto in arresto una donna ...

Nazione_Pisa : Ruba il cellulare, poi aggredisce il proprietario a calci e sputi: arrestata - camifbrs : RT @haloxserr: non harry geloso che gli ruba il cellulare ?? - clownsinasce : RT @haloxserr: non harry geloso che gli ruba il cellulare ?? - VTrend_it : Ruba il cellulare a un commerciante del mercato, poi lo aggredisce con calci e sputi: 56enne arrestata - tommoxtheway : RT @haloxserr: non harry geloso che gli ruba il cellulare ?? -