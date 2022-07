Pisa, padre e figlia bagnini eroi: salvano 6 persone in mare (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Una famiglia in stile Baywatch . La storia arriva da Pisa: una coppia di bagnini, padre e figlia, ha salvato sulla spiaggia di Tirrenia sei turisti che stavano rischiando di annegare a causa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Una famiglia in stile Baywatch . La storia arriva da: una coppia di, ha salvato sulla spiaggia di Tirrenia sei turisti che stavano rischiando di annegare a causa ...

